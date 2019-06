Da Redação



01/06/2019 | 07:00



Quem tiver projetos para inscrever no Proac (Programa de Ação Cultural) chegou a hora. É que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo publicou ontem os regulamentos de 12 categorias do programa #ProACExpressoEditais2019, que contemplam projetos nas linhas de teatro, dança, eventos e festivais, público infantojuvenil, circo, artes visuais e música.

As inscrições serão abertas na segunda-feira pelo site www.proac.sp.gov.br e estarão disponíveis pelo prazo de 45 dias. Ao todo, serão investidos R$ 20,7 milhões neste primeiro bloco.

Os interessados poderão inscrever suas propostas indicando o custo requerido. Não há valores fixos; cabe a cada proponente, dentro do teto estabelecido, manifestar o valor pleiteado. Mais informações no portal do programa.