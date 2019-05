Após polêmica envolvendo exigências de Príncipe Harry, amigo sai em defesa dele e de Meghan Markle: - Mal interpretados

31/05/2019 | 16:11



Príncipe Harry precisou viajar poucos dias depois do nascimento de seu filho com Meghan Markle, Archie Harrison, para participar de um torneio de pólo beneficente em Roma, na Itália. No entanto, durante a viagem o membro da família real foi alvo de uma polêmica: alguns tabloides noticiaram que o Duque de Sussex fez diversas exigências durante sua estadia em um hotel na cidade.

Agora, em entrevista ao programa CBS This Morning, o jogador de pólo e amigo próximo de Harry, Nacho Figueras, falou sobre como a situação foi mal interpretada pela mídia, e explicou o que realmente aconteceu:

- Estávamos no hotel e ele disse para um funcionário: Essa manhã eu estava tomando meu café e vi que tinha algo de plástico no café, e também mandei minha camisa para lavar, e a recebi embalada em um saco plástico. Podemos, por favor, consumir menos plástico? Esse é quem ele é. É assim que eles são.

Ele continuou:

- Sinto que eles estão sendo mal interpretados de tantas formas. Isso me incomoda muito.

Nacho também criticou a forma como algumas pessoas falaram da viagem, julgando Harry por deixar sua família tão pouco tempo após o nascimento de Archie, para participar do evento beneficente:

- Como esse homem se atreve a pegar 24 horas de seu precioso tempo com seu filho recém nascido para arrecadar dinheiro para crianças? [...] As notícias e a narrativa é sobre eles não se darem bem com algumas pessoas, ou não fazerem isso ou aqui, se o bebê está dormindo ou não. Mas esse homem acorda toda manhã e tudo que conseguem pensar é sobre ajudar crianças.

Certíssimo, né?