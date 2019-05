Novo casal? Anitta e Pedro Scooby são vistos juntinhos durante as férias da cantora

31/05/2019 | 16:11



Parece que a catraca deu uma virada tanto na vida de Pedro Scooby quanto na de Anitta. O surfista que adora um holofote, se separou recentemente da atriz Luana Piovanni e já está dando os seus pulinhos por aí atrás de um rabo de saia.

A cantora junto com o surfista foram flagrados juntos em Bali, mas o que mais chama a atenção é que tudo está sendo feito bem escondidinho porque nenhum deles postou em momento algum sobre o encontro nas redes sociais. Os paparazzis que não perdem tempo então foram atrás de um flagra em que ambos estão dançando e curtindo muito ao lado de alguns amigos.

Anitta, por sua vez, apenas divulgou nas redes sociais que estava de férias acompanhada do seu pai, mas é bom lembrar que a cantora segue totalmente livre depois que finalizou seu relacionamento com Ronan Souza, depois disso ela teve até um affair com Neymar Jr e Gabriel Medina. Já Pedro Scooby, assumiu anteriormente que nunca tinha saído com a funkeira, mas que não descartava a possibilidade.

Será que o dia de Pedro Scooby manter um affair com Anitta então chegou?