China adverte Canadá sobre 'consequências' de ajudar EUA em caso com a Huawei

31/05/2019 | 15:45



O porta-voz do ministério de Relações Exteriores da China, Lu Kang, afirmou nesta sexta-feira que o Canadá deve estar ciente das consequências de auxiliar os Estados Unidos no caso envolvendo a gigante tecnológica Huawei que se acredita ter provocado a detenção de dois canadenses no país asiático.

Os comentários vieram um dia após o vice-presidente americano, Mike Pence, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, reivindicarem a libertação de Michael Kovrig e Michael Spavor.

Ambos foram presos em 10 de dezembro do ano passado, após as forças de segurança canadenses terem detido uma executiva da Huawei procurada nos Estados Unidos por acusações de fraude.

Lu disse que Ottawa precisava ter um "entendimento claro das consequências de trazer perigo a si mesmo pelos ganhos dos EUA e tomar ações imediatas para corrigir seus erros de forma a se poupar do sofrimento de danos crescentes".