Veja destinos para conhecer durante as férias de julho

31/05/2019 | 15:18

Diversos turistas aproveitam as férias de julho para viajar com a família. Por conta do recesso escolar, o período pode ser uma boa oportunidade para conhecer novos destinos, ou até mesmo para escapar do frio das regiões mais ao Sul do Brasil. A Latam Travel, operadora de turismo do grupo Latam, separou alguns locais que podem ser conhecidos durante esta época do ano.

Destinos para as férias de julho

As praias do Nordeste do Brasil funcionam como refúgio para quem deseja escapar do inverno das regiões Sul e Sudeste. Com sol e calor o ano todo, o local recebe muitos turistas brasileiros e estrangeiros durante as férias de julho. Um dos destinos mais procurados é Fortaleza (CE), que oferece atrações turísticas, além de praias como Canoa Quebrada e Morro Branco.

Na cidade vizinha, Aquiraz (CE), é possível desfrutar do maior parque aquático da América do Sul, o Beach Park, que possui piscinas, toboáguas e muitas opções de diversão para toda a família. Há ainda um complexo de hotéis e resorts com infraestrutura completa: piscinas a beira-mar, restaurantes, atividades de lazer e muito conforto para os hóspedes.

Salvador

Outro destino para quem busca aproveitar as férias é Salvador (BA), uma das mais antigas e belas cidades do Brasil. Com uma vasta oferta de passeios culturais e belas praias para curtir, não é só a capital baiana que encanta os turistas, mas também atrações próximas, como a Praia do Forte. A região oferece praias de águas límpidas e, em julho, traz o início da temporada de observação de baleias jubarte.

Na Vila da Praia do Forte é possível visitar o Instituto Baleia Jubarte, onde o viajante pode ver um esqueleto completo do animal, além de palestras sobre a vida das baleias. Também dá para visitar uma das sedes do Projeto Tamar, que tem como objetivo proteger, pesquisar e divulgar as espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção.

Festas juninas no Nordeste

Conhecida por receber ‘O Maior São João do Mundo’, Campina Grande (PB) merece pelo menos três dias de estadia para curtir a festa. Entre as atrações estão um passeio na maior Mostra de Artesanato da Paraíba, que só acontece durante 30 dias, e a visita ao Parque do Povo, conhecido como ‘Forródromo’. Ele se divide em várias ilhas para todos os gostos, como a da gastronomia e as delícias da cozinha regional.

Outra opção é conhecer a beleza do Bumba Meu Boi, em São Luís do Maranhão (MA). Famosa pela riqueza e pelo brilho em suas apresentações, a dança do folclore brasileiro é considerada um Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A festa reúne milhares de pessoas em uma celebração com muita música, comida e diversão, sendo uma viagem ideal para famílias que gostam de conhecer a cultura regional brasileira.

Fugindo do calor e do agito

As férias também são uma ótima oportunidade para quem quer fugir do calor fora do Brasil, mas sem precisar cruzar o oceano. Por isso, muitos turistas aproveitam a temporada para descobrir regiões com clima mais frio e lugares menos badalados.

Bariloche, na Argentina, se tornou, nos últimos anos, um dos pontos preferidos dos brasileiros que procuram o clima mais ameno da Cordilheira dos Andes. A cidade argentina está localizada na fronteira com o Chile e apresenta algumas das melhores pistas para a prática de esqui e snowboard. Além disso, o destino oferece hotéis e passeios luxuosos, inclusive com cruzeiros pelos lagos que interligam os dois países.

Outra opção é é Santiago, no Chile, uma das cidades mais procuradas por turistas na América do Sul durante o período. Localizada ao lado da Cordilheira dos Andes, ela possui inúmeras atrações gastronômicas e atividades de lazer. Além disso, em regiões próximas à capital, existem estações de esqui com estrutura para atender esportistas profissionais e iniciantes.

