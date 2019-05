Disney inaugura nova área do Star Wars na Califórnia

Maria Beatriz Vaccari



31/05/2019 | 15:18

A área Star Wars: Galaxy’s Edge foi inaugurada oficialmente na Disneyland, na Califórnia, nos Estados Unidos. A partir de hoje (31/5), parte dos visitantes do parque poderá conferir de perto as novas atrações inspiradas nas histórias de George Lucas.

Por enquanto, apenas pessoas que compraram o ingresso convencional do parque e fizeram um agendamento online podem visitar a área. A previsão é de que o local pare de exigir reservas depois de 23 de junho. Além disso, vale destacar que o parque Hollywood Studios, em Orlando, deve inaugurar uma área semelhante em 29 de agosto.

Star Wars: Galaxy’s Edge

A principal atração da Star Wars: Galaxy’s Edge é uma réplica da nave Millennium Falcon, que promete levar os visitantes a aventuras em uma galáxia muito distante. Até o final do ano, o local também receberá a Star Wars: Rise of the Resistance, que pretende colocar o pessoal em uma batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem.

Com um visual inspirado no planeta Batuu, o local conta ainda com lojas de lembrancinhas diferenciadas e opções gastronômicas exóticas, como o leite azul. Além disso, é possível conhecer de perto algumas das figuras mais importantes da saga, como BB-8, Chewbacca e Kylo Ren.