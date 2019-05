São Caetano começa a oferecer merenda especial para alunos com restrições alimentares

do Dgabc.com.br



31/05/2019 | 15:11



Neste mês de maio, as escolas da rede municipal de ensino de São Caetano iniciaram os cardápios com alimentação diferenciadas para crianças com restrições alimentares. Estão sendo atendidas cerca de 160 crianças diagnosticadas com diabetes, doença celíaca, intolerância a lactose e alergia à proteína do leite, além de níveis alterados de colesterol e triglicérides.



Segundo a nutricionista Rose Fiorotti, responsável pelo Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, o mesmo cardápio é ofertado para todas as crianças, mas com as substituições necessárias para aquelas que tiverem alguma restrição. “Dessa forma, todos os alunos fazem suas refeições juntamente nos refeitórios, sem separações que possam gerar discriminação, pois pensamos no bem-estar integral dos nossos alunos. Todo planejamento foi muito bem elaborado, principalmente nas substituições, pois nosso objetivo é que a criança tenha ótima aceitação dos alimentos e preparações no período em que permanece na escola”, destaca Rose.



Para atender a esse novo programa da Prefeitura, foi feita uma licitação para a compra de alimentos que atendam às necessidades nutricionais específicas de cada patologia, como, por exemplo, leite sem lactose, pães e biscoitos sem glúten e sem lactose, adoçante, pão diet etc. E para orientar o atendimento das crianças com restrições alimentares (previamente identificadas conforme orientação médica), as unidades escolares recebem planilhas com todas as substituições necessárias ao quadro de saúde de cada criança. “Assim fica mais fácil a identificação pelas merendeiras das preparações a serem ofertadas”, explica Rose Fiorotti.



MERENDEIRAS CAPACITADAS

As merendeiras foram capacitadas a realizar o preparo dos cardápios especiais por meio dos cursos ministrados pelo Setor de Alimentação Escolar. Todos os anos, o Setor de Alimentação Escolar realiza dois eventos de capacitação para merendeiras e lactaristas. “Também contamos agora com uma nutricionista percorrendo todas as unidades escolares, especificamente para cuidar dos cardápios de restrições alimentares”, explica Rose.