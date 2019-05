Após polêmica em programa doApós polêmica em programa do SBT, Xuxa Meneghel agradece apoio de Leo Dias: Sei que o seu trabalho não é fácil SBT, Xuxa Meneghel agradece apoio de Leo Dias: Sei que o seu trabalho não é fácil

31/05/2019 | 14:11



Como você viu, o Fofocalizando, do SBT, transmitiu ao vivo uma discussão de Leo Dias com os apresentadores do programa, principalmente com Livia Andrade, por conta de uma matéria que atacava Xuxa e Sasha Meneghel.

Nós temos uma responsabilidade sobre tudo que vai ao ar. Eu acho que o telespectador não precisa ouvir palavras chulas sobre Xuxa e Sasha, declarou Leo, que após o fim da exibição do programa, foi até a web para revelar que ficará um tempo fora do ar:

Até um dia. Fui atacado pela produção e elenco por criticar a pauta do programa, por usarem palavras baixas sobre Xuxa e Sasha. O Fofocalizando não precisa disso. Dei a minha opinião, vou sofrer consequências, mas continuo pensando igual. Até um dia, escreveu em sua conta oficial no Instagram.

Momentos depois, para a surpresa de todo mundo, a própria Xuxa resolveu mandar um recado para o jornalista, agradecendo o apoio.

Leo, sinto muito. Sei que o seu trabalho não é fácil, e estou triste por tudo. Desculpas pelas pessoas sem noção. Desculpa por você ter se colocado no meu lugar e obrigada, disse a loira.

Até agora, Leo Dias não comentou mais sobre o assunto. Será que esse assunto ainda vai dar pano para a manga?