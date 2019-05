Após aparecer em suposto vídeo com duas mulheres e ser acusado de traição, Saulo Poncio se pronuncia

31/05/2019 | 14:11



Mais uma polêmica na vida de Saulo Poncio e Gabi Brandt ganhou a internet nesta sexta-feira, dia 31. Tudo porque está rolando na web um vídeo onde o cantor supostamente aparece deixando uma balada em Florianópolis ao lado de duas mulheres.

As suspeitas de que seria Saulo surgiram porque na gravação o homem não mostra rosto, mas aparece de costas com o mesmo moletom preto que Saulo apareceu vestindo minutos antes em seu Instagram. Isso já foi o suficiente para que os internautas apontassem o vocalista do Um44K como traidor, sendo que sua esposa, Gabi Brandt, está grávida do primeiro filho do casal. Assim, várias pessoas foram ao perfil do músico e o detonaram, afirmando que ele realmente estaria com as meninas.

Para que casar se quer viver vida de solteiro?, questionou um de seus seguidores, enquanto outro afirmou: Você é péssimo. Aguarde que um dia o carma vem!.

Uma das mulheres que aparecem no vídeo, aliás, veio a público contar que não estava com ele, mas havia, apenas, pedido um autógrafo, aparecendo nas imagens ao lado de Saulo. Mas diante da enxurrada de mensagens, ele resolveu se manifestar. Primeiro colocou uma imagem da conversa por um aplicativo de mensagens que teve com Gabi, onde mostra que avisou cada passo que deu na última noite. Mas, logo em seguida, ele voltou atrás e escreveu o seguinte:

Ia postar o resto da conversa, mas aí me peguei de novo dando explicação de coisas que eu não preciso dar.

Gabi, por sua vez, não se manifestou sobre o assunto até a hora da publicação desta matéria.