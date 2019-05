Santander lança Seguro Viagem

Redação



31/05/2019 | 13:18

O Santander acaba de anunciar seu Seguro Viagem para clientes, correntistas e de cartão de crédito, com contratação digital. Os interessados podem acessar o aplicativo Santander ou o Way e contratar o serviço para destinos nacionais ou internacionais.

Como adquirir o Seguro Viagem Santander

No app, o usuário escolhe o destino, a data da viagem, a quantidade de viajantes para fazer o seguro e qual modelo deseja fazer. São cinco planos oferecidos pelo Santander: Nacional, América do Sul, Europa, Mundo e Estudante (que abrange Mundo e Europa).

O pagamento do pacote pode ser realizado em até três vezes no cartão de crédito. As gestantes não têm custo a mais nos planos. Além disso, é possível cancelar gratuitamente o seguro em até 24h antes da viagem.

Um dos benefícios do plano é o acompanhamento médico remoto. Caso ocorra algum acidente e o cliente precise de atendimento hospitalar ou de uma internação, é só ligar para a central e será realocado para um hospital. Se o usuário não falar outro idioma, além do português, o seguro providenciará um profissional brasileiro para intermediar e acompanhar as necessidades do paciente.

