Filmes e séries inspiram passeios em Nova York

31/05/2019 | 13:18

“Friends”, “How I Met Your Mother” e “Os Vingadores” são algumas produções que tiveram Nova York como cenário. Visitar restaurantes e pontos turísticos da Big Appel é uma das formas de fazer um tour por locações utilizadas nas gravações de sitcoms e longas.

Passeios em Nova York: cenários de séries e filmes

“Friends” já se tornou um clássico americano. O prédio onde os seis amigos se reúnem fica em West Village, na esquina entre a Bedford com a Grove Street. Próximo ao edifício se encontra o famoso café em que os protagonistas se encontram, o Central Perk. A região tem alguns teatros Off-Broadways, como o Lucille Lortel, onde Joey se apresentou em uma das primeiras temporadas.

Divulgação Prédio inspiração para as gravações de Friends, no West Village



Na área de Midtown, você pode visitar o bar Mc Gee’s, que inspirou “How I Met Your Mother”. Outra opção é conhecer o campus da Columbia University, onde Ted encontra com sua esposa pela primeira vez. Além de ir a um dos lugares mais icônicos da Big Apple, o Empire State Building.

Ainda em Midtown, na West 55th Street, é possível comer no The Original Soupman, citado em “Seinfeld”. Em Morningside Heights, fica o Tom’s Restaurant, conhecido na série como Monk’s Dinner. Além disso, dá para comer o melhor cachorro-quente da cidade, de acordo com Kramer, no Gray’s Papaya.

Visual hunt Empire State Building é um dos pontos turísticos utilizados na série How I Met Your Mother



Os espectadores que assistiram a “Sex and The City” podem andar pela área cheia de boutiques em Greenwich Village e se deliciar com um cupcake da Magnolia Backery.

Já para os fãs de comédia romântica, um passeio pela 91 Street Garden, no Riverside Park, onde Joe e Kathleen de “Mensagem para Você” declaram seu amor, é uma ótima pedida. Outra opção é ter um jantar romântico no Katz’s Delicatessen, restaurante onde Meg Ryan fingi um orgasmo, em “Harry e Sally – Feitos Um para o Outro”.

wallyg on Visualhunt / CC BY-NC-ND Carrie comprava doces na Magnolia Bakery, em Sex and the City



Alguns filmes de super heróis também foram gravados na Big Apple. É o caso de “Vingadores”, que usou Manhattan durante a batalha contra o exército alienígena. Em um momento, os heróis se encontram na Grand Central Terminal, uma das estações famosas da cidade, que também apareceu em “Madagascar” e “Gossip Girl”.

Visualhunt Grand Central Terminal é vista em Os Vingadores, Gossip Girl e Madagascar



Para os fãs da DC, a Gotham City de “Batman: O Cavaleiro das Trevas” tem muitas cenas que retratam a cidade. A sede da corporação Wayne fica no edifício One Liberty Plaza e a luta entre o herói e Bane ocorreu nas escadas da New York Stock Exchange, na região de Wall Street.

Divulgação Escadas da New York Stock Exchange, onde Batman e Bane lutam no fim de “O Cavaleiro das Trevas”

Um dos museus mais famosos da cidade, o American Museum of Natural History, está localizado no Upper West Side. Você pode visitar o ambiente de trabalho do Larry Dale, em “Uma Noite no Museu”, e encontrar com o tiranossauro rex e outras figuras presentes no filme.

Outro lugar interessante para visitar é o Museu Guggenheim, onde o Agente J captura um alienígena em ‘Homens de Preto”. Além disso, no Corona Park, no Queens, aparece na cena em que os protagonistas salvam a galáxia ao descobrir que havia uma nave no parque.

