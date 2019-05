Cade aprova cessão de ativos da Petrobras em campos terrestres para Potiguar E&P

31/05/2019 | 13:09



O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a cessão de ativos da Petrobras em campos de produção terrestres para a empresa Potiguar E&P S.A., subsidiária da Petrorecôncavo. A decisão do Cade está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo parecer divulgado pelo órgão, os ativos adquiridos pela Potiguar compõem o Campo do Polo Riacho da Forquilha, que tem área de desenvolvimento aproximada de 588,3 quilômetros quadrados e está localizado na Bacia Potiguar emersa, nos municípios de Apodi, Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado, a cerca de 300 quilômetros a oeste da cidade de Natal (RN).

"Da perspectiva da Petrobras, a operação se insere como parte de seu Programa de Parcerias e Desinvestimentos e está alinhada a seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022, que prevê a otimização do portfólio do Sistema Petrobras. Do lado da compradora, a operação faz parte do plano de expansão do Grupo Petrorecôncavo dentro da nova etapa da operação de bacias terrestres no Brasil por produtores independentes", cita o parecer.