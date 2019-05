Juliana Didone fala sobre fim do relacionamento: -Nossa separação é amigável, madura e a gente se ajuda

31/05/2019 | 13:11



Juliana Didone falou sobre seu divórcio e como tem lidado com a maternidade! Em entrevista à Crescer, a atriz compartilhou detalhes de sua rotina com sua filha Liz, de um ano de idade, e deu detalhes sobre sua separação com o artista plástico Flávio Rossi.

Ela conta que teve um processo de separação amigável. Os dois ainda se dão bem, mas não desejavam mais seguir na vida de casal. Juliana revelou que os dois costumam se ver e possuem um elo grande, por conta da filha que têm juntos:

- Nossa separação é amigável, madura e a gente se ajuda. Ele é do bem, especial e seguimos perto, mas com essa distância - como amigos agora.

Os dois tiveram uma relação de seis anos e no fim do relacionamento nasceu Liz. Juliana conta que sua gravidez não foi programada, mas que mesmo assim veio em um bom momento, porque se sentia madura para a jornada da maternidade e também estava em uma boa fase profissional, acabando um trabalho.

Sobre as mudanças na gravidez, a atriz conta que se preocupou bastante:

- Quando você começa a engordar, acha que vai ficar grávida a vida inteira, com aquelas coxas enormes e nunca mais vai voltar ao peso normal. Eu engordei 20 quilos.

Hoje em dia, ela diz já ter desencanado disso tudo e que se preocupou muito mais em cuidar da sua saúde mental do que de seu corpo.

Juliana também vive a personagem Yasmin na novela Topíssima. Ela sente que voltou ao trabalho em um bom momento e que, mesmo sentindo falta de sua filha, sente que estava precisando voltar a atuar e completa que nenhuma das duas sofreu com a decisão, pelo contrário:

- Yasmin é descomprometida, não ama ninguém, não tem filhos.Chegou em um bom momento, é bom descansar com a Yasmin.

Como toda mãe, Juliana revela que seu maior sonho atualmente é uma noite inteira de sono, mas que se sente bem com a vida que tem.