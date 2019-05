31/05/2019 | 13:05



A cantora pop Miley Cyrus lançou um novo EP nesta sexta-feira, 31, após quase dois anos sem novas produções musicais. Batizado de She Is Coming, o álbum tem seis músicas inéditas. O último álbum lançado pela cantora foi Younger Now, em setembro de 2017. A nova produção conta com participações especiais dos artistas Ghostface Killah, RuPaul, Swae Lee e Mike Will Made-It.

Miley Cyrus ainda aproveitou o lançamento de She Is Coming para anunciar mais dois pequenos álbuns, Here e Everything, ainda sem data de lançamento definida. Juntos, os três EPs formarão o novo álbum da cantora, que se chamará She is Miley Cyrus.