Após dores no joelho, Neymar volta a treinar com a seleção nesta sexta

31/05/2019 | 12:52



O atacante Neymar participou das atividades físicas da seleção brasileira em um dos gramados da Granja Comary, em Teresópolis, na manhã desta sexta-feira, e foi liberado para treinar com bola com o restante do grupo na parte da tarde. A informação é da assessoria de imprensa da CBF.

Neymar sentiu dores no joelho esquerdo na terça-feira, já nos minutos finais de treino no CT da seleção. A contusão aconteceu após o atacante do Paris Saint-Germain chutar a gol. Ele se machucou sozinho.

Na mesma noite, o jogador foi submetido a exames de imagem no Hospital São José, em Teresópolis. Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, os exames descartaram qualquer lesão grave.

Apesar disso, Neymar não participou mais de nenhum treinamento com o grupo desde então. O jogador vinha fazendo atividades apenas na academia, sempre acompanhado de um fisioterapeuta.

Tanto a atividade programada para essa manhã quanto aquela mais tarde são fechadas à imprensa. A Granja Comary nem sequer foi aberta aos jornalistas nesta sexta.