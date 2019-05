'Está chovendo fake news', diz ministro da Educação ao som de 'Cantando na Chuva'

31/05/2019 | 12:47



Em vídeo publicado em sua conta no Twitter nesta quinta-feira, 30, o ministro da Educação, Abraham Weintraub afirma que uma "fake news" relaciona a paralisação da recuperação do Museu Nacional no Rio, destruído por um incêndio em 2 de setembro do ano passado, ao MEC.

Na gravação, Weintraub indica que R$ 55 milhões foram destinados à recuperação do museu por meio de emendas parlamentares e que a decisão de reduzir o valor em R$ 12 milhões foi tomada pela bancada de deputados do Rio de Janeiro, não tendo relação com o Ministério da Educação.

O vídeo tem como trilha sonora a canção Cantando da Chuva ("Singin' In The Rain"), do clássico musical de mesmo nome de 1952. Na gravação, o ministro carrega um guarda-chuva, diz que "está chovendo fake news" e pede que "pare de chover no MEC".