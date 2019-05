BAEP realiza quatro prisões na noite de quinta-feira

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



31/05/2019 | 10:58



Policiais do 6° BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam, na noite desta quinta-feira (20), Rafael Balbino e Carlos Henrique Veríssimo Moreno, por tráfico e roubo qualificado, na Vila Marques, em Diadema.

Segundo os policiais, durante o patrulhamento viram dois homens próximos a duas motos, um deles com mochila de pizza nas costas. Ao notarem a presença das autoridades ambos tentaram fugir. Quando revistados a polícia encontrou, dentro do isopor de entrega, 1.772 papelotes de cocaína

230 porções de haxixe.

Em entrevista os criminosos informaram endereço com mais unidades de entorpecentes, somando oito quilos de maconha apreendidos.

Balbino e Moreno foram encaminhados para a cadeia pública de de Diadema.

NA SEQUÊNCIA

Carro roubado no Taboão, em Diadema, foi encontrado pela equipe do BAEP durante patrulhamento no Canhema. Em fuga, o veículo entrou em viela e capotou. Dois indivíduos, ainda não identificados à reportagem, ambos com 18 anos, foram presos.

As duas ocorrências foram registradas no 3º DP (Taboão)