Amor bandido

Lorena S. Ávila



02/06/2019 | 07:56



Cruel e impiedoso, Pablo Escobar (1949-1993), o maior narcotraficante da história, agora é tido por muitos como uma lenda do submundo criminoso. É retratado de modo realista, mas por vezes romântico, não apenas pelo cinema, como pela TV – na recente série Narcos, da Netflix, por exemplo – e nos incontáveis livros que seus parentes seguem publicando para tentar ‘desmistificar’ o humano por trás das atrocidades que acometeram a Colômbia entre os anos 1980 e início dos 1990.

Do pai carinhoso, que ninava seus filhos ao som da ópera La Donna è Mobile, de Giuseppe Verdi, até o homem que sequestrava inocentes e cortava suas cabeças, o livro Sra.Escobar: Minha Vida com Pablo, recém-lançado no Brasil (editora Planeta, R$39,90), traz relato interessante de Victoria Eugenia Henao, mulher que foi casada com um dos homens mais ricos – segundo a revista Forbes – e mais perigosos da história e até hoje é obrigada a conviver com seu fantasma. Na narrativa, ela aborda as inúmeras contradições do El Patron, como o chamavam. Condenada a viver para sempre na sombra do ‘mito’, é fácil entender que Victoria é mais uma vítima do machismo. Aos 12 anos foi fisgada pelo malandrão charmoso, aos 14, casou-se com ele e, aos 16, estava grávida do seu primeiro filho e já o visitava na cadeia. A juventude roubada da garota justifica, em partes, a sua inocência ao longo dos anos, já que a maturidade estava distante. Pablo, dez anos mais velho, obviamente não explicava como fazia para colocar comida na mesa ou comprar suas mansões.

Na obra, os arrependimentos de Victoria são perceptíveis, ainda mais nas passagens em que ela narra em detalhes os grandes perigos que viveu ao lado de seus dois filhos: Juan Pablo e Marcela, ainda crianças; como fora traída, humilhada, julgada e a colheita, dolorosa e sofrida, das consequências de suas escolhas e de seu marido. No entanto, as entrelinhas, bem como a forma que ela conduz o livro, revelam também o quão ela desfrutou da aventura e, em alguns momentos, optou por fechar os olhos diante dos fatos.

Apesar de colocar-se sempre na posição de vítima, Victoria parece ser honesta quase o livro todo e nem tenta disfarçar que, apesar de recriminar as atitudes do marido, também não repudiava de todo as ideias dele e compreendia seu lado. Mas o preço que ela pagou com a vida foi ainda mais alto do que se tivesse sido morta em alguma das centenas de vezes em que correu algum risco.

São mais de 300 páginas repletas de episódios que vão do momento em que os dois se conheceram e passam pelos pontos mais marcantes, como quando Pablo iniciou nos negócios, tentou ser político, colecionou amantes, assassinou pessoas e planejou atentados, além de, claro, toda a jornada dela de redenção, seu encontro com os algozes e as vítimas que sobreviveram a Pablo ou perderam um ente querido para a sua violência. E, por fim, seu difícil recomeço na Argentina, onde foi vítima de um golpe e ficou presa por mais de um ano.

Em tom de suspense, a história fica mais instigante quando Victoria conta como foi, após a morte de Pablo, negociar sua vida e a daqueles que restavam de sua família, além de todos os seus bens, com os criminosos mais sádicos e perigosos da Colômbia, que formaram a irmandade Los Pepes, do Cartel de Cali. Sem deixar de expor a elegância com a qual foi tratada por alguns deles, como Fidel Castaño, Carlos Castaño e Miguel Rodríguez, homens brutais que ela considera seus ‘anjos da guarda’.

O livro está repleto de participações curiosas, como Jorge Lara, filho de Rodrigo Lara, ministro da Justiça assassinado por Pablo e seus capangas; o famoso astrólogo Maurício Puerta, que previu a morte de Pablo em um jornal conhecido e foi responsável pela concepção de seu mapa astral. Além de confidências de muitos guardas-tenentes e pessoas que conviveram com Pablo, a quem Victoria teve que recorrer para pesquisar antes de escrever. A edição está rica em fotos, cartas e imagens do mapa astral dele.

Sra. Escobar se destaca por apresentar diversas versões de Pablo e contar um lado da história que as séries não desenvolveram: o da mulher que passou a vida ao seu lado. A leitura em si não é desagradável, mas é cansativa e redundante. Faz-se obrigatória apenas para aqueles que têm muito interesse no assunto, mas também complementa o conhecimento daqueles que já estão familiarizados, embora, nesse caso, não acrescente muito.