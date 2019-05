Hotéis fazem promoção para quem quer aproveitar a Festa Junina

Redação



Com o mês de junho se aproximando, nada melhor do que ficar por dentro das programações das cidades para aproveitar a Festa Junina. Espalhadas ao redor do país, elas são perfeitas para curtir a Festa de São João e, de quebra, conhecer pontos turísticos bacanas.

A rede de hotelaria Slaviero Hoteis preparou uma lista de cidades para visitar em junho com condições especiais. O viajante pode levar um convidado para ficar de graça na mesma acomodação e aproveitar tarifas com mais de 10% de desconto.

Cidades para aproveitar a Festa Junina

Maceió, AL

Diversos locais de Maceió são palcos dos concursos de quadrilhas, que levam as torcidas à loucura. Elas acontecem no Jaraguá e no Rio Largo, bairros onde são montadas arenas para a competição, e no SESC Poço.

Além de curtir a Festa Junina, que se hospeda no Slaviero Jatiúca pode aproveitar a praia de Jatiúca.

Florianópolis, SC

A Slaviero tem três opções de hotéis na cidade: o Slaviero Baia Norte, o Slaviero Trindade e o Slaviero Ingleses. Além disso, há a opção do Slaviero Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis.

Seja qual for a opção escolhida, vale a pena conferir os eventos juninos na cidade, que conta com opções multiculturais, com festas que seguem tradições do São João brasileiro e até eventos open bar com atrações musicais.

São Paulo, SP

O clima paulistano é perfeito para aproveitar os quitutes típicos de junho. Por toda a cidade de São Paulo, muitas igrejas, agremiações e clubes realizam festas ao longo do mês.

Quem fica no Slaviero Jardins e no Slaviero Moema pode curtir a festa da Igreja Nossa Senhora do Calvário, em Pinheiros, que conta com bingo, barraquinhas, comida típica e quadrilha.

Campina Grande, PB

Na cidade onde acontece o maior São João do mundo, uma boa opção é se hospedar no Slaviero Campina Grande. Os festejos que acontecem ao longo de todo o mês no Parque do Povo terão shows de Ivete Sangalo, Alceu Valença, entre outros nomes importantes da música nacional.

Blumenau, SC

Todos os anos, o Sesc Blumenau realiza uma festa junina para toda a família, com muita cerveja fabricada na própria cidade. Quem quiser conferir a atração de perto pode se hospedar no Slaviero Blumenau, antigo Hotel Rex.

Curitiba, PR

Multicultural, com cena de música alternativa, jazz, rock’n’roll e muita agitação noturna, Curitiba é um bom roteiro junino no país. Festas tradicionais promovidas pela prefeitura e até bloco de rua tocando xote prometem agitar o mês de junho.

A Slaviero Hotéis atende todos os perfis de hóspedes na cidade. É possível ficar na Boca Maldita, em um hotel temático de Jazz, ou em um com um estilo nova iorquino.

Porto Velho, RO

Porto Velho tem a Liga dos Arraiás, instituição responsável por manter as tradições juninas folclóricas na cidade. Por lá, os eventos começam já em maio, com apresentação dos grupos folclóricos de dança e boi bumbá.

O Slaviero Porto Velho tem localização privilegiada central, permitindo fácil acesso a vários dos eventos típicos do período junino.

Festas mais populares realizadas no Brasil

Carnaval, Festa Junina e Folia dos Reis são só algumas das festas brasileiras que agitam o País ao longo do ano. Quem quiser participar desses grandes eventos pode aproveitar para planejar o passeio com alguns dias ou até meses de antecedência. O Rota de Férias separou uma galeria com as principais celebrações do Brasil.