Em episódio com eliminação, muito choro e discussão, o que chama a atenção mesmo no De Férias com o Ex é uma cueca de ursinho

31/05/2019 | 09:11



O De Férias com o Ex está ficando cada dia mais agitado. No programa que foi ao ar na noite da última quinta-feira, dia 30, por exemplo, além de os participantes receberem um Direct do Mar para deixar os participantes desconfiados com mensagens subliminares, rolou também a segunda eliminação do programa, através de uma votação.

Para começar, houve a chegada de Pedro, que deixou um clima de tensão saudades no ar.

- No De Férias a gente tá de férias, então a gente tem licença poética pra fazer m***a, disse ele ao entrar no programa.

Com isso, Carol mostrou a ele como é ser recebido em um passeio para conhecer as maravilhas da Ilha, local onde o programa foi gravado nesta quarta temporada. Mas, claro, ela teve que impor alguns limites ao novato, que já queria pegação.

Com a chegada deles na casa, uma alta buzina de navio tocou e chamou a atenção de todos. Nesse momento, o tablet entrou em ação e pediu para que Tati e Gabriel resgatassem algumas cápsulas, à beira do pier da casa, com mensagens para quatro dos participantes.

- Acho que boa coisa não é, disse Tati.

Esse era o tal estreante Direct do Mar, responsável por deixar grandes dúvidas pairando no ar dentro da casa. Em seguida, alguns participantes foram escolhidos para um passeio numa praia deserta e ficaram celebrando até o tablet tocar novamente e anunciar que um deles foi eliminado do programa. Tudo porque a dinâmica, para quem continuou na casa, foi escolher quem da galera que estava no passeio mais decepcionou nessas férias e deveria deixar a casa. Bruno, Tati Dias, Gui Leonel, Gabi Leite e Carlos Gopfert poderiam ser votados. Mas Bruno recebeu três votos, Yasmin Alves, Stéfani Bays e o novato Pedro Calderari, que o escolheram para deixar o reality imediatamente, sem poder voltar à casa e se despedir da turma.

Com a novidade o Mr. Universo chorou bastante, assim como Tati, que ficou revoltada pela saída de Bruno, por ter sido votada e por descobrir, por meio de Stéfani, sua rival na casa, que quase foi traída na casa. Sem revelar que estava falando de Bifão, ela disse para Tati que uma pessoa de quem ela gosta pensou em votar nela. Aliás, o novo barraco foi mais um episódio que fez alguns confinados ficarem revoltados com a veterana, que se sente a dona da casa.

- Votaram em mim porque eu estou aqui pela segunda vez. Se eu estou aqui de novo é porque eu mereci, justificou Tati, que já participou do programa em 2018.

Diante de tudo isso, no entanto, o que mais chamou a atenção mesmo foi uma cueca. Pois é! Gabi foi a escolhida para passar a noite na suíte máster, mas acaba escolhendo o parceiro errado e o clima foi de DR. Ela não conseguiu se entregar para seu ex-namorado, Miguel Neto, e tudo por conta da cueca com estampa de ursinho que o peão escolheu para a noitada e que a fez gargalhar.

- Foi minha mãe que me deu essa cueca idiota, disse Miguel.