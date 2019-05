Polícia prende dois ladrões após roubo em clínica de estética

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



31/05/2019 | 08:45



Policiais Militares do 41º Batalhão de Santo André prenderam, na tarde desta quinta-feira (30), Luiz Fernando Conceição e Johnny José da Silva Xavier (procurado pela Justiça desde 2017), após roubarem clínica de estética na rua Venezuela, no Jardim Bela Vista, no município andreense.

A equipe foi informada sobre ação dos criminosos e que os dois homens, sendo que um deles estava armado, fugiram em veículo modelo Chevrolet Ônix de cor prata, com placa de Barueri, pela avenida Pereira Barreto, sentido São Bernardo.

Ao notarem a presença dos policiais os criminosos tentaram fuga em alta velocidade, entretanto, foram alcançados. No carro a PM encontrou um revólver calibre 38 da marca Taurus, municiado com seis cartuchos intactos, quatro celulares, um notebook com carregador e R$ 609 – valor roubados anteriormente, por volta das 10h28, em loja da avenida Pereira Barreto.

A ocorrência foi registrada no 1º DP (Centro) de São Bernardo e os ladrões foram indiciados por roubo qualificado e recepção do veículo.