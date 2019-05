Paço de S.Bernardo é condenado por abuso de poder

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



31/05/2019 | 07:54



O juiz José Carlos de França Carvalho Neto, da 1ª Vara da Fazenda Pública, condenou a Prefeitura de São Bernardo, chefiada por Orlando Morando (PSDB), ao pagamento de R$ 20 mil a um morador, por danos morais, em processo de abuso de poder. O Paço pode recorrer da decisão proferida na segunda-feira.

O caso remonta episódio de fevereiro de 2018. Rogério e Silva, conhecido como Rogério da Lupa, disse ter recebido mensagem sobre abertura de contratação de merendeiras por parte da Prefeitura. Ele ligou para o setor de alimentos, vinculado à Secretaria de Educação, e a informação foi confirmada por uma servidora. Silva, então, postou mensagem no Facebook anunciando o processo seletivo no dia 1º de fevereiro daquele ano.

No mesmo dia, Silva relatou que foi surpreendido em casa por policiais civis. Soube que o secretário de Segurança Urbana do governo Morando, coronel Carlos Alberto dos Santos, havia registrado BO (Boletim de Ocorrência) contra ele alegando crime contra a administração pública. A alegação foi a de que a publicação de Silva era falaciosa e que havia causado transtornos ao poder público.

Rogério da Lupa é conhecido nas redes sociais por críticas ao governo. Ele também questionava a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) – inclusive, foi um dos autores de pedidos de investigação contra a ex-secretária Cleuza Repulho, de Educação, por suspeita de superfaturamento na compra de uniformes e brinquedos escolares.

O munícipe comentou que no mesmo dia 1º de fevereiro de 2018 policiais tentaram colher seu depoimento sobre o caso. Ele alegou que não iria à delegacia sem a companhia de um advogado. No dia seguinte, relatou como chegou à informação sobre a contratação de merendeiras – inclusive com gravação da conversa com a servidora do setor de alimentos da Prefeitura.

Mesmo assim, policiais que ficaram responsáveis pelo caso expediram ofício aos Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Santander e Caixa Econômica Federal solicitando informações financeiras do morador. O inquérito só foi arquivado quando o Ministério Público foi citado para acompanhar o andamento dos trabalhos.

“Claramente a intenção da Prefeitura, utilizando-se do aparato estatal da polícia judiciária, foi de intimidar o munícipe a fim de cessar as críticas ao governo municipal, ou seja, se aproveitaram das funções públicas que lhe competem e que lhe foram confiadas para satisfazer interesses pessoais e políticos, desviando-se da finalidade pública, o que é inadmissível em um Estado de Direito”, disse João Jacinto Anhê Andorfato, advogado de Silva.

Na sentença, Carvalho Neto reduziu a pedida pela defesa – ressarcimento a partir de R$ 50 mil –, mas criticou o governo Morando. “Verifica-se que a polícia judiciária extrapolou – e muito – o seu poder/dever de agir, o que caracteriza ato ilícito passível de indenização. De fato, as infundadas representações tocadas pelos réus, baseadas em inverdades, expuseram o autor a situação que ofendeu sua honra objetiva e subjetiva, porquanto prejudicaram a sua imagem.”

A Prefeitura de São Bernardo não se pronunciou sobre o caso. Condenados, o Paço e o governo de São Paulo – responsável pela Polícia Civil – também terão de pagar as custas processuais.