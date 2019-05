Sem sustos, Palmeiras vence Sampaio Corrêa e está nas quartas da Copa do Brasil

30/05/2019 | 22:11



Com a classificação encaminhada após a vitória por 1 a 0 no duelo de ida, o Palmeiras jogou sem forçar o ritmo nesta quinta-feira diante do Sampaio Corrêa. O triunfo por 2 a 0 no Allianz Parque confirmou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil sem sustos. Não houve espaço para uma eventual zebra. O sorteio do adversário do time de Felipão na próxima fase será realizado após a Copa América.

A partida serviu também para o Palmeiras ampliar seus recordes na temporada. A equipe alcançou a sétima vitória consecutiva, algo que ocorreu pela última vez em 2013. O time não leva gol como mandante há três meses - o último foi na partida diante do Ituano. No gol, Weverton acumula oito jogos sem ser vazado e se aproxima do recorde de Zetti (12 jogos) pelo clube.

O Palmeiras escalou apenas quatro titulares (Weverton, Felipe Melo, Dudu e Zé Rafael). Uma das novidades da escalação foi a presença de Borja, que não era titular desde 8 de maio, na partida diante do San Lorenzo. O atacante teve atuação discreta e não conseguiu marcar seu gol.

Lento na troca de passes, o Palmeiras teve dificuldade para sair da marcação no início do jogo. Salatiel Junior, atacante mais adiantado do campeão da Copa do Nordeste de 2018, voltava para fechar os espaços no meio, o que dificultava a saída de bola do time paulista. As melhores jogadas começaram a sair após os dez minutos, sempre pelo lado direito do ataque, com a movimentação de Dudu e Lucas Lima. Chegando à linha de fundo com facilidade, a equipe criou chances claras. Em uma delas, Borja foi puxado na área, mas a arbitragem não marcou pênalti.

O time da casa só conseguiu abriu o placar no final do primeiro tempo. Aos 38, após enfiada de Lucas Lima, Dudu tocou de calcanhar e encontrou o avanço de Mayke, dentro da área. O lateral-direito finalizou de perna esquerda para abriu o placar. Belo gol. Embora tivesse conquistado a vantagem até com certa facilidade, o Palmeiras mostrou pouca inspiração, fez apenas o suficiente para conquistar a vantagem mínima.

No início do segundo tempo, no primeiro ataque perigoso do Palmeiras, o lateral Mayke confirmou sua grande atuação. Ele realizou cruzamento preciso e Zé Rafael marcou de cabeça. Na soma dos dois placares, o Palmeiras abria vantagem de três gols.

Com a vaga garantida, Felipão abriu espaço jogadores que não estão sendo escalados, como Matheus Fernandes, ex-volante do Botafogo. Ele entrou no lugar de Moisés. Nos minutos finais, Dudu - outro destaque da partida - arrancou bem, mas falhou no último passe.

Embalado e líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltará a jogar no domingo, quando visitará a Chapecoense, na Arena Condá, pela sétima rodada.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 2 x 0 SAMPAIO CORRÊA

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Moisés (Matheus Fernandes), Zé Rafael, Lucas Lima (Gustavo Scarpa) e Dudu; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Everton (Diogo Rangel), Moisés, Douglas Assis e Felipe Dias; Eloir, Diones, João Paulo (Gustavinho), Esquerdinha (Cleitinho) e Dedé; Salatiel Junior. Técnico: Julinho Camargo

GOLS - Mayke, aos 38 minutos do primeiro tempo; Zé Rafael, aos 3 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Moisés, João Paulo, Esquerdinha, Felipe Melo, Felipe Dias, Dudu e Antonio Carlos.

RENDA - R$ 1.418.218,35.

PÚBLICO - 26.880 pagantes.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.