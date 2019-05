Após nove dias, trabalhadores encerram greve na Móveis Bartira

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



30/05/2019 | 18:55



A paralisação dos funcionários da indústria de móveis Bartira, localizada em São Caetano, teve fim após uma assembleia realizada no final da tarde de hoje. Ao todo, são 1.500 colaboradores que reivindicavam mudanças na jornada de trabalho, pedindo para trabalhar de segunda à sexta-feira, compensando o sábado durante a semana. A empresa concordou em conceder um sábado de folga a cada 15 dias.

No total, o prejuízo para a moveleira com a paralisação chegou a R$ 18 milhões (estimado em R$ 2 milhões por dia). Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Caetano, que também representa os da indústria mobiliária, Edison Bernardes, a indústria apresentou a proposta na parte da manhã. "Eles disseram para que a nova escala começasse a partir de setembro, mas entendemos que isso seria possível em agosto. Conversamos de novo e a empresa topou, assim como os trabalhadores, que na sua maioria saíram satisfeitos", disse.

A nova escala começa a partir do dia 15 de agosto. Os colaboradores da Móveis Bartira voltam aos seus postos de trabalho a partir de amanhã e vão compensar uma hora e meia por dia (e uma hora a mais nos sábados) o período de greve, sendo que os últimos dois dias foram abonados pela empresa.

A empresa confirmou o fim da paralisação e afirmou que entrou em acordo com o sindicato.