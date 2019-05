TJ-SP nega pedido de Atila para anular impeachment

Raphael Rocha

O desembargador Marcelo Semer, da 10ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), rejeitou pedido de liminar da defesa do prefeito cassado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), para anular o impeachment, confirmado em abril. A decisão de Semer foi publicada na tarde desta quinta-feira (30).

O magistrado entendeu que a avaliação final do mérito precisa ser feita pela 4ª Câmara de Direito Público do TJ-SP, que já analisa outro processo movido por Atila - ele está na 10ª Câmara de Direito Público. O socialista já havia movido ação contra a Câmara de Mauá pelo fato de ter aceitado e ter dado andamento ao pedido de impeachment por vacância no cargo e, pela ótica de Semer, os pedidos são semelhantes e, portanto, têm de tramitar no mesmo setor.

“Em resumo, o que se discute nas duas demandas é a mesma causa de pedir: a ilegalidade de considerar como vacância do cargo(ou afastamento sem permissão) o tempo que em que o prefeito de Mauá esteve preso. É esta questão que foi submetida ao crivo do juízo no mandado de segurança e é a mesma questão que volta à tona na ação ordinária sob a roupagem de ilegalidade. Trata-se, enfim, de mensurar se o afastamento contra a própria vontade, caracterizado na decisão que decretou a prisão preventiva (e, ademais, pela posterior consideração da ilegalidade da própria custódia), pode justificar o impedimento do prefeito pela ausência do cargo. O juízo natural para esta análise é do juiz que primeiro conheceu da causa, inclusive para avaliar eventual ocorrência de litispendência”, escreveu Semer.

Desse modo, o processo passa para as mãos da desembargadora Ana Liarte, do TJ-SP. A magistrada, em abril, ao analisar outro pedido da defesa de Atila, havia negado suspender o impeachment, em caráter liminar, ressaltando a independência de poderes – ou seja, o Judiciário não pode interferir na decisão do Legislativo.

Atila contesta a justificativa de sua cassação. Autointitulado presidente do diretório do PSL de Mauá, Davidson Rodrigues de Souza pediu impeachment do socialista alegando que o político, ao ser preso pela segunda vez – no âmbito da Operação Trato Feito – não fez solicitação formal ao Legislativo para deixar a função pública. Pelo regimento interno e a LOM (Lei Orgânica do Município), o prefeito pode se ausentar do cargo, sem pedir autorização legislativa, por até duas semanas. Atila argumenta que sua saída foi alheia à sua vontade e que, assim, não há embasamento jurídico para a cassação.