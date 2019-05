Bolsas de NY fecham em alta em dia de PIB dos EUA melhor que o previsto

30/05/2019 | 18:18



Os mercados acionários nova-iorquinos fecharam em alta nesta quinta-feira, 30, possivelmente em um movimento de correção após pregões de quedas. O dia foi de movimentos oscilantes nas bolsas e de divulgação de indicadores dos Estados Unidos.

O Dow Jones subiu 0,17%, aos 25.169,88 pontos, o S&P 500 avançou 0,21%, aos 2.788,86 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,27%, aos 7.567,72 pontos.

As bolsas de Nova York operaram no campo positivo durante boa parte do dia, frente à divulgação da segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, que cresceu 3,1% na comparação anualizada. O número superou a expectativa de 3,0% de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Houve oscilação dos índices para o campo negativo durante o pregão, simultaneamente às baixas observadas nas cotações de petróleo, pressionadas por expectativas de aumento da oferta. Hoje, o Departamento de Energia (DoE) dos EUA divulgou um recuo menor do que o esperado nos estoques da commodity, para além de aumento da produção média por parte dos americanos.

Foram observados ganhos em papéis de diversas empresas, como a Dollar Tree (+3,14%), o CME Group (+0,97%) e a Alphabet (+0,13%), ao passo que ações de outras companhias sofreram baixa, como a Amazon (-0,16%), a American Airlines (-0,84%) e a Marathon Oil (-3,34%).