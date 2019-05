Colombiano Armero é apresentado no Guarani e espera ajudar com a experiência

30/05/2019 | 18:01



Um dia depois de participar do primeiro treinamento com os novos companheiros, Pablo Armero foi apresentado oficialmente como reforço do Guarani nesta quinta-feira. O lateral-esquerdo colombiano assinou contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro com a equipe de Campinas (SP).

O jogador de 32 anos chega para "roubar" a titularidade de Inácio, mas precisa que a sua documentação seja regularizada para ficar à disposição do técnico Vinícius Eutrópio. Com passagens por grandes clubes brasileiros e do exterior, Armero espera ajudar o Guarani com sua experiência.

"Estou aqui para ajudar. Venho para colocar minha experiência de Copa do Mundo, de Europa, a serviço do Guarani. Estou sempre sorridente, alegre, concentrado, então quero ajudar dentro e fora de campo", comentou Armero, que defendeu Palmeiras, Flamengo, Udinese e Milan, além de ter disputado o Mundial de 2014, no Brasil.

Dispensado do CSA por indisciplina, Armero quer dar a volta por cima no Guarani e deve estrear na próxima quinta-feira contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, pela sétima rodada. O time não ganha há três jogos e está na zona de rebaixamento da Série B, com cinco pontos.