30/05/2019 | 17:57



O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, declarou nesta quinta-feira que o seu país pode "mais do que dobrar" as tarifas sobre importações da China, e descreveu a gigante tecnológica chinesa Huawei como "incompatível com os interesses de segurança dos EUA, ou de nossos aliados".

Em entrevista coletiva junto ao primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, Pence falou também sobre as expectativas em torno da reunião de Trump com o presidente chinês Xi Jinping no G20. "Nós nos mantemos esperançosos de que quando o presidente Trump se reunir com presidente Xi, no G20, eles farão progressos."