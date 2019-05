Caiado: Bolsonaro viaja para Goiânia amanhã para participar de evento religioso

30/05/2019 | 17:52



O presidente Jair Bolsonaro viajará na manhã desta sexta-feira, 31, para Goiânia, onde participará da Assembleia-Geral Extraordinária da Convenção das Assembleias de Deus, em Campinas (GO), disse à reportagem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

"Ele vai chegar no hangar e lá estarão os deputados federais, estaduais, o prefeito e os senadores para recebê-lo. De lá, ele sai em comboio até a igreja lá em Campinas, que é do bispo Oídes J. do Carmo. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo (Bolsonaro) para almoçar. Em princípio, parece que ele quer retornar a Brasília", disse o governador.

A decisão do presidente de ir a Goiânia, de acordo com o governador, foi tomada de última hora. Procurada, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República disse que há previsão de Bolsonaro ir para a cidade, mas que só pode confirmar quando o evento constar oficialmente em sua agenda.