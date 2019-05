'Rambo 5: Last Blood' tem trailer com Sylvester Stallone divulgado; assista

30/05/2019 | 17:34



Recém-homenageado no Festival de Cannes, Sylvester Stallone protagoniza o novo trailer de Rambo 5: Last Blood, divulgado nesta quinta-feira, 30. No teaser, o veterano de guerra que dá nome ao filme reflete sobre vida e morte, ao mesmo tempo em que decide enfrentar o seu passado.

Com direção de Adrian Grunberg e roteiro assinado por Stallone e Matt Cirulnik, Rambo 5: Last Blood mostra um protagonista recluso, que deixou o passado para trás e trabalha em um rancho na fronteira entre Estados Unidos e México.

Tudo muda quando a filha de um amigo é sequestrada e Stallone sai em busca de justiça. cartéis mexicanos e um grande vilão interpretado por Sergio Peris-Mencheta estarão em seu caminho.

O filme tem previsão de estreia em setembro. Confira o trailer: