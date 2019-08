Veja quais são os 15 carros flex mais econômicos do Brasil em 2019

Foto: Divulgação 1- Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 10,3 km/l / 10,8 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 1- Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 10,3 km/l / 10,8 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 2- Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 10 km/l / 11,5 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 2- Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 10 km/l / 11,5 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 3- Fiat Mobi Drive GSR (motor Firefly): 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,8 km/l / 11,1 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 3- Fiat Mobi Drive GSR (motor Firefly): 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,8 km/l / 11,1 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 4- Fiat Mobi Drive manual (motor Firefly): 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,6 km/l / 11,3 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 4- Fiat Mobi Drive manual (motor Firefly): 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,6 km/l / 11,3 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 5- Fiat Argo 1.0 Drive (com start/stop): 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,9 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 5- Fiat Argo 1.0 Drive (com start/stop): 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,9 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 6- Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada - com gasolina) 9,6 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 6- Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada - com gasolina) 9,6 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 7- Peugeot 208 1.2 Active: 13,9 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,6 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 7- Peugeot 208 1.2 Active: 13,9 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,6 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 8- Renault Logan 1.0 Authentique: 14 km/l / 14,9 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,4 km/l / 10,2 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 8- Renault Logan 1.0 Authentique: 14 km/l / 14,9 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,4 km/l / 10,2 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 9- Ford Ka S 1.0: 13,4 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 9- Ford Ka S 1.0: 13,4 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 10- Ford Ka Sedan SE 1.0: 13,4 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 10- Ford Ka Sedan SE 1.0: 13,4 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,7 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 11- Fiat Mobi Easy 1.0 (motor Fire): 13,5 km/l / 15,2 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,2 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 11- Fiat Mobi Easy 1.0 (motor Fire): 13,5 km/l / 15,2 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,2 km/l / 10,2 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 12- Fiat Uno Drive 1.0 (motor Firefly): 13,2 km/l / 15,2 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,1 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 12- Fiat Uno Drive 1.0 (motor Firefly): 13,2 km/l / 15,2 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,1 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 13- Renault Sandero 1.0 Authentique: 14,2 km/l / 14,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,5 km/l / 9,6 km/l (cidade/estrada - com etanol);

Foto: Divulgação 13- Renault Sandero 1.0 Authentique: 14,2 km/l / 14,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,5 km/l / 9,6 km/l (cidade/estrada - com etanol);

Foto: Divulgação 14- Chevrolet Prisma 1.0 LT: 13,1 km/l / 15,8 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 8,9 km/l / 10,8 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 14- Chevrolet Prisma 1.0 LT: 13,1 km/l / 15,8 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 8,9 km/l / 10,8 km/l (cidade/estrada - com etanol)

Foto: Divulgação 15- Volkswagen Voyage 1.0: 13,1 km/l / 15,1 km/l (cidade/estrada - com gasolina) e 9,1 km/l / 10,6 km/l (cidade/estrada - com etanol)