Atual campeã, Halep volta a oscilar, mas avança à 3ª rodada de Roland Garros

30/05/2019 | 16:29



Atual campeã de Roland Garros, a tenista romena Simona Halep voltou a oscilar no saibro de Paris nesta quinta-feira. Mas acabou com qualquer chance de zebra ao derrotar a polonesa Magda Linette por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3. Na estreia, a atual número três do mundo também precisara de três sets para vencer.

E, como aconteceu na rodada de abertura, a romena hesitou em alguns momentos do duelo e precisou ficar em quadra por 2h11min. A ex-número 1 do mundo sofreu seis quebras de saque. Só não se complicou no jogo porque obteve oito quebras, em 17 oportunidades ao longo da partida.

As oscilações ficaram evidentes também no número de erros não forçados cometidos na partida. Halep registrou 44, contra 42 da adversária, 87ª do ranking. Em compensação, anotou 27 bolas vencedoras, contra 31 da polonesa.

Ao fim da partida, a tenista da Romênia revelou que sentiu-se mal durante o jogo. Mas não revelou quais foram os sintomas. "Vou dormir o dia inteiro amanhã", afirmou Halep, que só deve voltar à quadra no sábado para a disputa da terceira rodada. Sua próxima adversária sairá do duelo entre a sérvia Aleksandra Krunic e a ucraniana Lesia Tsurenko.

Ainda nesta quinta, avançaram em Paris a alemã Andrea Petkovic e a porto-riquenha Monica Puig. A primeira superou a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 4/6, 6/3 e 8/6, enquanto a atual campeã olímpica bateu a russa Daria Kasatkina (21ª cabeça de chave) por 6/3 e 6/1.

DEL POTRO VENCE "MARATONA" - No masculino, o argentino Juan Martín del Potro precisou de quase quatro horas para superar o japonês Yoshihito Nishioka em cinco sets: 5/7, 6/4, 6/2, 6/7 (5/7) e 6/2. O oito cabeça de chave, contudo, preocupou os fãs ao sentir dores no tornozelo direito ao longo do jogo. Chegou a receber atendimento médico em quadra.

Na terceira rodada, o argentino vai encarar o australiano Jordan Thompson, que avançou na chave ao derrubar o croata Ivo Karlovic por 6/3, 6/4, 6/7 (2/7) e 6/3.

O italiano Fabio Fognini, nono cabeça de chave, também se garantiu na terceira rodada. Ele bateu o argentino Federico Delbonis por 6/4, 3/6, 6/3 e 6/3. Na sequência, Fognini vai duelar com o espanhol Roberto Bautista Agut (18º pré-classificado), que superou o norte-americano Taylor Fritz por 6/2, 6/3 e 6/2.

Os franceses vão decidir uma das vagas nas oitavas de final no confronto entre Gael Monfils e Antoine Hoang. O primeiro, 14º cabeça de chave, superou outro tenista da casa, Adrian Mannarino, para avançar, pelo placar de 6/3, 6/4 e 6/4. E Hoang eliminou o espanhol Fernando Verdasco (23º) por 6/4, 3/6, 7/6 (7/5) e 7/5.

Outros dois cabeças de chave venceram seus jogos nesta quinta. O russo Karen Khachanov (10º) despachou o local Gregoire Barrère por 6/3, 7/6 (8/6), 0/6 e 7/5. E o croata Borna Coric (13º) ganhou do sul-africano Lloyd Harris por 6/2, 6/3 e 7/6 (7/2). Coric vai encarar o alemão Jan-Lennard Struff, que venceu o moldávio Radu Albot por 7/6 (7/2), 7/6 (7/3), 6/7 (4/7) e 6/2.