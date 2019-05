30/05/2019 | 16:27



O líder do governo no Senado, Major Olímpio (PLS/SP), afirmou nesta quinta-feira, 29, que o governo quer que o Estatuto da Segurança Privada mantenha os mesmos moldes do que foi votado na Câmara dos Deputados. Isso porque o Planalto quer evitar que o projeto tenha que voltar para a casa vizinha, o que ocorre obrigatoriamente se houver mudanças.

Segundo ele, tem tentado um acordo com o relator, o senador da Rede Randolfe Rodrigues. Mas afirmou que o governo está disposto a mobilizar a base para evitar mudanças indesejadas. "Já disse ao Randolfe, faz relatório e, se não houver concordância, eu apresento voto em separado e venço o voto dele", disse.