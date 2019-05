Após pancada na cabeça, Everton desfalca o São Paulo no jogo contra o Cruzeiro

30/05/2019 | 16:21



O atacante Everton será desfalque no São Paulo para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu uma concussão cerebral ainda no primeiro tempo do jogo diante do Bahia, na última quarta-feira, em Salvador, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Everton disputou uma bola no alto com Nino Paraíba e os dois jogadores se chocaram. O lateral-direito do Bahia teve um corte, fez curativo e continuou na partida. O atacante do São Paulo foi substituído no intervalo, fez exames no hospital após a partida, ficou em observação e teve melhora parcial dos sintomas.

Sem Everton, o técnico Cuca pode promover a estreia de Marquinhos Calazans, contratado na semana passada junto ao Fluminense. O jogador aguarda a regularização na CBF para ficar à disposição no São Paulo. Outra opção do treinador é voltar a escalar Alexandre Pato como titular, além de Helinho e Toró pelos lados.

O São Paulo iniciou nesta quinta-feira, ainda em Salvador, a preparação para enfrentar o Cruzeiro. Os jogadores foram divididos em dois grupos: os titulares no confronto contra o Bahia fizeram exercícios regenerativos na academia do hotel onde a delegação ficou concentrada, enquanto que o restante do elenco treinou no CT do Vitória, que fica anexado ao estádio Barradão.