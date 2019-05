Katy Perry faz tatuagem junto com fã brasileiro

30/05/2019 | 16:11



Isso que é sorte! A Katy Perry fez um sorteio para um fã fazer uma tatuagem com ela e o grande vencedor foi o brasileiro Matheus Rodrigues!

Ele viajou até Los Angeles, nos Estados Unidos, e lá, além de ter conhecido a noiva de Orlando Bloom, ainda fez a metade de um coração que é complementado por outra metade que esta na mão da cantora! Como se a demonstração de amor não fosse o suficiente, ao posarem juntos, as tatuagens formaram a frase Miss you, que significa Eu sinto sua falta em português! No Instagram, ele ainda não deixou de falar sobre a experiência:

[...]Ficamos uma hora conversando sobre vários assuntos da vida, e realmente posso confirmar que ela é a pessoa mais fofa, carinhosa e atenciosa com os fãs, de uma maneira que nem consigo descrever. Parece que o destino me reservou a melhor primeira tattoo da vida que eu poderia ter [...].