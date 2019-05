Cine Belas Artes promove hoje Noitão especial rock´n´roll

Richard Molina/Especial para o Diário



31/05/2019 | 07:03



O cinema Petra Belas Artes promove hoje a estreia de Rocketman, a cinebiografia do cantor Elton John, com o seu tradicional Noitão. O tema Rock It vai trazer filmes que ressaltam a pegada rock‘n’roll dos anos 1970 e 1980.

Rocketman abre a noite em três salas, às 23h30, 23h50 e 0h10, respectivamente. Na sala um, a sessão continua com a comédia Quase Famosos (2000), que tem duas canções do músico inglês na trilha sonora. Na sala dois, a sequência se dá com Velvet Goldmine (1998), que trata do movimento glam rock. Já na sala três, a noite segue com outra biografia, Não Estou Lá (2007), sobre o também músico e cantor Bob Dylan.

Os ingressos custam R$ 38 (R$ 19 meia) e podem ser adquiridos no site www.cinebelasartes.com.br.