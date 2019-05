Filosofia das ruas

Miriam Gimenes



31/05/2019 | 07:56



Em um passeio pela cidade de São Paulo, o cantor e compositor andreense Kleber Albuquerque leu, em um muro próximo à Avenida Paulista, uma frase que lhe chamou a atenção. As letras de pichação avisavam: ‘Os antidepressivos vão parar de funcionar’. Soou profético. “Ela me causou um impacto imediato, um misto de fascínio e terror, pois me pareceu bastante reveladora do espírito do tempo em que estamos vivendo”, diz.

Como todo artista, não conseguiu ficar impune ao que acabara de ver. Tanto que seu novo álbum, que será lançado amanhã, às 20h, no Teatro do Sesc Santo André, tem esta frase como nome´, é lançado pela Sete Sóis e já está disponível nas plataformas digitais. “Ela me trouxe o impulso criativo para amarrar conceitualmente este novo punhado de canções.” O espanto que a frase o causou condensou-se inicialmente na canção homônima que abre o álbum. “E, de certo modo, espraiou-se para as outras sete canções que compõem este trabalho”, acrescenta o cantor. Pichações, para ele, são como gritos. “Gritos não são bonitos, embora às vezes sejam necessários. Aprecio a força da poesia, qualquer que seja o suporte em que ela esteja, seja livro, canção ou muro.”

As músicas descrevem situações cotidianas como uma batida policial ou uma infindável espera telefônica, em canções como Passeando Com Meu Cachorro, além de Meu Perfil no Face. Os arranjos buscam inspiração em ‘músicas de parquinho’ e melodias populares dos anos 1970, com um leve acento de reggae e uma certa predileção por gêneros meio anacrônicos, como modinhas, rumbas e mazurcas.

O disco foi gravado em um período de nove meses, no ano passado, e masterizado em janeiro deste ano. Foi produzido por Albuquerque, pelo poeta e produtor Flávvio Alves e pelo músico e produtor Rovilson Pascoal. No show, Kleber se apresenta com este último (guitarra, violões e ukelele), Estevan Sinkovitz (baixo e violão) e Ricardo Prado (acordeon e piano), e receberá os cantores e compositores Adolar Marin e Daniel Groove para apresentar algumas surpresas. “Neste álbum aprofundo meu desejo por simplicidade, por construir poesias cantáveis, por caminhar no terreno da melodia popular e da linguagem coloquial. É desta vereda, mil vezes trilhada, que busco extrair inventividade e força expressiva para esse novo trabalho”, explica.

Como uma de suas marcas ao longo da carreira é o caráter questionador, esse não fugiu à regra. “Acredito que, num certo sentido, este seja meu disco mais político. Embora as canções não sejam panfletárias, elas procuram dialogar com os tempos em que estamos vivendo, nos quais até as coisas mais prosaicas ganham uma dimensão política. Esta talvez tenha sido a intenção deste disco: buscar no varejo dos afetos cotidianos a sua dimensão política”, finaliza.



Kleber Albuquerque – Música – No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Amanhã, às 20h. Ingressos de R$ 6 a R$ 20, à venda em www.sescsp.org.br.