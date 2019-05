Após polêmica com Natalie Portman, Moby cancela turnê de seu livro: - Vou embora por um tempo

30/05/2019 | 15:11



Natalie Portman foi alvo de uma polêmica depois de o músico Moby ter revelado que os dois namoraram em 1999. O músico deu detalhes sobre o relacionamento dos dois em seu mais recente livro, Then It Fell Apart, mas em entrevista à revista Harper's Bazaar, Natalie negou ter um envolvimento com ele. Além de dizer que ele era bem mais velho do que ela, Natalie disse que era uma adolescente na época e que seu comportamento foi bizarro.

Moby, então, se desculpou publicamente, e agora decidiu cancelar a turnê na Europa que iria fazer para o lançamento do livro. Segundo o site oficial do músico, ele decidiu cancelar todos os eventos futuros que iria participar, mas irá reembolsar todos que compraram ingressos para os lançamentos, além de enviar cópias autografadas do livro.

Já em seu Instagram, Moby postou um texto dizendo que se afastará na mídia por um tempo e fazendo um novo pedido de desculpas. Ele escreveu:

Estou indo embora por um tempo. Mas antes de fazer isso, eu quero me desculpar novamente, e dizer claramente que tudo isso foi apenas minha culpa. Fui em quem lançou o livro sem mostrar para a pessoa para quem eu o escrevi. Fui eu que postei coisas de forma defensiva e arrogante. Fui eu que me comportei de modo desrespeitoso e sem consideração, em 2019 e em 1999. Não existe mais ninguém a se culpar além de mim. Obrigada e sinto muito.