Vazamento de gás em São Bernardo afeta população idosa

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC

Lorena S. Á'vila

Especial para o Diário



30/05/2019 | 15:11



Atualizada às 15h40

Serviço da Prefeitura de São Bernardo perfurou tubulação da Comgás(Companhia de Gás de São Paulo), na alameda Glória, região Central de São Bernardo, por volta das 10h30 da manhã desta quinta-feira (30), e afetou idosos que moram na casa de repouso ''''''''''''''''Casa Dos Velhinhos Dona Adelaide'''''''''''''''', localizada nas proximidades do acidente. A área foi evacuada com urgência, e os idosos, incluindo cadeirantes, caminharam até o clube "Assossiação Amigos do Bairro Campestre", próximo a região afetada pelo vazamento.

De acordo com voluntários do local, os idosos teriam passado mal por conta da situação de estresse e nervosimo, devido a iminência de possível explosão, e foram atendidos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Apenas quatro dos 32 moradores da instituição tiveram pressão alta e foram encaminhados ao hospital.

"O cheiro de gás estava bem forte. Toda a situação abalou muito o emocional dos idosos. Mesmo assim, a obra que estão fazendo aqui é muito necessária", explicou Henrique Nascimento Martins, Presidente do lar "Cada dos Velhinhos Dona Adelaide".

A obra que está sendo realizada no local há um ano é uma iniciativa da Prefeitura para captação de água fluvial (chuva); teria sido em meio ao processo de instalação dos dutos que ocorreu a perfuração acidental de um cano de gás.

Somente por volta do 12h20 o vazamento foi contido. O Diário contatou a Prefeitura de São Bernardo, que não quis se pronunciar e informou apenas que a presença da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) no foi necessária, e a Comgás que esclareceu, por meio de nota, que o chamado foi atendido prontamente e que uma equipe foi enviada até o local para solucionar o problema.