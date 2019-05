Redação



30/05/2019 | 15:18

Tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna é um dos maiores ídolos do esporte mundial. Sua trajetória foi interrompida por conta de um acidente enquanto o piloto liderava o GP de San Marino de 1994, no autódromo de Ímola, na Itália. Por conta disso, e também pela carreira vitoriosa, Senna tem inúmeros fãs italianos.

Essa devoção pode ser vista em alguns pontos turísticos do país. A travel designer Ana Grassi dá algumas dicas de locais que os fãs do piloto brasileiro precisam conhecer.

3 lugares na Itália para fãs de Ayrton Senna

1- Monumento a Ayrton Senna

O monumento dedicado ao piloto encontra-se dentro do Parco delle Acque Minerali desde 26 de abril de 1997. Criado pelo artista Stefano Pierotti, fica bem perto da curva Tamburello, onde aconteceu o acidente que tirou a vida do tricampeão mundial em 1º de maio de 1994. O local tornou-se um ponto de peregrinação, onde fãs do mundo todo vão prestar homenagem e deixam fotografias, mensagens e flores.

2- Museo Checco Costa

O museu localiza-se dentro do autódromo de Ímola, onde foi inaugurada a mostra “Ayrton Mágico – a alma além dos limites”, que vai até 30 de novembro de 2019. Ali, é possível conhecer a história do campeão por meio de uma narrativa de imersão na vida do piloto. Vídeos, imagens e entrevistas fazem parte do repertório da mostra. A peça mais importante é a Lotus 98T, que Senna dirigiu no campeonato de 1986.

3- Visita ao autódromo Enzo e Dino Ferrari

É possível fazer visitas guiadas pelo autódromo para descobrir onde a magia do automobilismo ganha vida, conhecer o pit lane, os boxes, a sala de controle e o tão sonhado pódio. Além disso, há visita exclusiva no circuito, com parada nos pontos mais importantes e visão panorâmica a partir da Torre Dekra.

Principais autódromos

