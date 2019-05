Seu Madruga ganha documentário e filho divulga primeiro trailer; assista

30/05/2019 | 14:56



Seu Madruga é uma das figuras mais queridas dos brasileiros quando ao assunto é Chaves, o conhecido seriado do mexicano Roberto Bolaños, e que alcançou sucesso estrondoso no Brasil. A série é exibida até hoje pelo SBT e pelo canal Multishow.

Nascido na Cidade do México em 1923, Ramón Valdés morreu aos 64 anos, em 1988, em decorrência de um câncer de estômago.

E para homenagear Seu Madruga, o documentário "Con permisito dijo Monchito" conta a história de vida e obra do ator, com depoimentos de amigos e companheiros de longa data, como Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha, que interpretou a filha do Seu Madruga, de Carlos Vilagrán, o Kiko, e do Senhor Barriga, o ator Edgar Vivár, que sempre insistia em cobrar os 14 meses de aluguel atrasado.

"Para mim é um prazer apresentar um trecho do documentário sobre a vida do meu papai, me acompanhe", diz Esteban Valdés, filho de Ramón. Nesta quarta-feira, 29, ele divulgou um trecho do documentário sobre a vida e obra do pai.

Assista ao vídeo: