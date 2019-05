Não se tem um bom mercado se governo não for bom, diz Barack Obama

30/05/2019 | 14:50



Ao participar de evento em São Paulo, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama fez críticas sutis ao atual governo americano e enfatizou que é necessário um boa gestão para que os mercados funcionem bem.

"Sempre digo aos conservadores que só acreditam no mercado: não se consegue ter um bom mercado se não se tiver um bom governo. Se uma empresa precisa pagar propina, contratar um parente etc, não se tem um bom mercado", afirmou o democrata.

De acordo com ele, as pessoas e as empresas deveriam ficar felizes em pagar impostos "porque esse é o investimento que se faz na sociedade". Em dezembro de 2017, os EUA aprovaram um projeto do governo de Donald Trump que cortava a alíquota do imposto corporativo de 35% para 21%. O republicano já falou publicamente que deseja promover ainda mais reduções nos impostos.

Obama disse, ainda, ter "orgulho de dizer que, no meu governo, não houve escândalos e ninguém foi preso. Demos exemplo de como chegar ao poder sem corrupção". Atualmente, Trump trava uma disputa com os democratas em torno de investigações contra o seu governo. Alguns integrantes da oposição democrata desejam iniciar um processo de impeachment contra o republicano na Câmara dos Representantes dos EUA.

Obama também apontou, durante o evento, para a necessidade de investimentos em educação e em capital humano. "Poucos países entendem que isso é necessário para impulsionar o crescimento econômico", disse, citando Cingapura como exemplo de país bem-sucedido nesse aspecto.