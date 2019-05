30/05/2019 | 13:24



Um grupo de manifestantes segue no início da tarde desta quinta-feira, 30, em passeata até o prédio do Ministério da Educação, na Esplanada, em Brasília. Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.500 pessoas fazem parte do movimento, que protesta contra os bloqueios orçamentários na área da Educação feitos pelo governo do presidente da República, Jair Bolsonaro.

No início do protesto, que começou por volta das 10 horas no Museu Nacional, área central da capital, duas pessoas foram presas pela polícia por estarem mascaradas.

O grupo é formado por estudantes, professores e profissionais ligados a sindicatos de trabalhadores.