Após repercussão de beijo, Antonia Fontenelle posta nova foto com Eduardo Costa e fala sobre traição

30/05/2019 | 13:11



Antonia Fontenelle parou a internet após surgir dando o maior beijão em Eduardo Costa! Em seu Instagram Stories, a apresentadora riu da repercussão dos cliques postados pelo cantor e, agora, nessa quinta-feira, dia 30, foi a sua vez de compartilhar um registro toda agarradinha no mais novo amado.

Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço, compro o que a infância sonhou, se errar eu não confesso. Eu sei bem quem eu sou, Eu nunca me dou! Quando a paixão não dá certo, não há porque me culpar, eu não me permito chorar, escreveu ela na legenda, citando a música Coração Pirata, do grupo Roupa Nova.

A foto, para lá de romântica, chamou a atenção dos seguidores de Antonia, que lotaram a publicação com comentários. Ela, é claro, não deixou passar nada em branco e respondeu alguns internautas.

Antonia, pelo amor, você vai ser corna até umas horas. Já começa a arrastar o chifre no chão, escreveu um fã.

Sou especialista nesse assunto, irmã. Não será o primeiro, respondeu ela.

Teve até quem citou a briga de Antonia pela herança do ex-marido, o diretor Marcos Paulo.

Amiga, foca na herança. Nada de fazer declaração a mão e depois voltar atrás, disse um seguidor.

Hahaha dessa eu não abro, não, rebateu a atriz.