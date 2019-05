Medicação de Claudia Rodrigues é ajustada e humorista será transferida para centro de reabilitação

30/05/2019 | 13:11



Internada no Hospital Albert Einstein desde o último dia 28, Claudia Rodrigues será transferida para o centro de reabilitação de saúde Cevisa, em Engenheiro Coelho, em São Paulo. Adriane Bonato, representante da humorista, afirmou que ela passou por um ajuste de medicação ao tratamento de esclerose múltipla e seguirá em breve para o centro médico.

Claudia ficou debilitada após a morte do colega Lúcio Mauro, no dia 11 de maio, com quem trabalhou no Zorra Total, no quadro dos personagens Ofélia e Fernandinho. Abalada emocionalmente, a atriz sofreu alguns desmaios e, agora, está recebendo uma medicação nova, em fase experimental.

Ela já não estava se sentindo nada bem e depois que o Lúcio Mauro morreu, ficou pior, ela ficou muito abalada, mexeu com o emocional e piorou muito; caindo a pressão direto, chegou a ter dois desmaios mas já está bem, ajustaram a medicação e entraram com uma nova, ainda experimental, ela está sendo cobaia desse novo medicamento que promete revolucionar a esclerose. Vai voltar para o Cevisa em Engenheiro Coelho para continuar com a reabilitação, explicou Adriane.

Apesar de seu quadro de saúde inspirar cuidados, Claudia compareceu ao velório de Lúcio Mauro. Na redes sociais, ela lamentou a morte do colega: Descanse em paz e vai com Deus, meu grande e inesquecível parceiro, amigo, irmão, pai, mentor e professor. Ao seu lado construí lindas memórias e são elas que agora aquecem meu coração gelado já com saudades suas, grande mestre! Te amo e para sempre te amarei porque eu só abro a boca quando eu tenho certeza!

A atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000, mas a doença só foi revelada em 2006. Em fevereiro de 2018, ela ficou internada por consequências da doenç