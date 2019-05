Anitta revela que voltará a falar com Pabllo Vittar caso role uma conversa sincera

30/05/2019 | 13:11



A treta envolvendo Anitta e Pabllo Vittar ganhou mais um capítulo, mas, agora, parece que o clima está bem mais tranquilo. Após muitas trocas de farpas, a dona do hit Bola Rebola se pronunciou sobre uma possível reconciliação com a cantora - com quem colaborou na música Sua Cara, lançada em 2017 - e deu a entender que está disposta, porém, com uma condição: que as duas tenhas uma conversa para lá de sincera.

No mais recente post de Anitta no Instagram, uma fã comentou que adoraria que ela e Pabllo voltassem a se falar, e a cantora, sem demora, decidiu responder e colocar um possível fim nessa história.

Se um dia eu for procurada para algum esclarecimento ou conversa SINCERA não tem por que não voltar, escreveu.

Logo, os fãs já começaram a comemorar na web.

Rainha sensata, escreveu um.

A vida é muito curta para ressentimentos, comentou outro.

Vale lembrar que a última menção à polêmica entre elas rolou no Carnaval deste ano. Durante a apresentação de seu bloco em São Paulo, Pabllo tirou sarro do desentendimento com Anitta.

- 70 mil dólares, amor! Tô devendo 70 mil dólares, falou ao público.

Na época, a Anitta resolveu responder no Twitter.

Eu nunca disse que ninguém me deve nada. No áudio divulgado (vazado, na minha concepção, é quando acontece sem querer) eu apenas digo que não faz sentido me chamar de pão dura depois de eu ter feito um investimento grande sozinha, só porque não quis gastar mais para levar todo mundo de jato.

Agora só nos resta esperar um posicionamento de Pabllo! Será que a reconciliação vai acontecer?