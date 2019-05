Com investimento de R$ 17 milhões, Coop inaugura nova loja em Santo André

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



30/05/2019 | 13:02



A Coop - Cooperativa de Consumo inaugurou hoje a 32ª loja da rede. Localizada na Avenida Giovanni Batista Pirelli, número 2.050, na Vila Homero Thon, a unidade recebeu investimento de R$ 17 milhões e tem 1.800 m² de área construída. A expectativa da rede é de que passem pelo local diariamente 3.000 pessoas e que o faturamento mensal da loja seja de R$ 4 milhões por mês.

No total, foram gerados cerca de 140 empregos diretos com a inauguração da unidade, que também contempla uma drogaria. O prefeito Paulo Serra (PSDB) participou da abertura.

No início do ano, a previsão era que a loja inaugurasse em abril, porém de acordo com o presidente executivo Marcio Valle, as preparações acabaram demorando. "Foi difícil viabilizar (a unidade) porque neste terreno estava localizada uma estamparia, que foi transferida. Eram vários galpões com telhados diferentes e transformamos isso numa operação única", destacou.

No total são aproximadamente 14.000 itens disponíveis para compra. A loja é a segunda de toda a rede que tem o serviço Coop Retira (a localizada na Avenida Industrial foi a primeira), onde o consumidor pode fazer suas compras via internet e fazer a retirada mediante agendamento.

Os consumidores aproveitaram o primeiro dia de funcionamento, que veio acompanhado de ofertas e formaram diversas filas para as compras. A gerente comercial Aline Miranda, 37 anos, moradora de Santo André, comprou refrigerantes por R$ 3 mais barato do que o normalmente para a realização do seu chá de bebê. "Valeu a pena porque no final vou ter economizado bastante", disse ela, que chegou às 9h30 e estava na fila há uma hora por volta do meio-dia.

"Estava passando quando vi que era a inauguração de uma nova loja. Resolvemos fazer a despesa do mês e não me arrependi. Há descontos principalmente nas frutas", disse a técnica de enfermagem Fernanda Meira, 31, moradora de Itaquera, Zona Leste de São Paulo.

A artesã Sidneia Gonçalves, 57, moradora de Mauá trouxe a lista de compras. "Eu vim sem pressa porque sei que o primeiro dia é muito cheio, mas vale a pena por conta dos preços."