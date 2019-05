Namorado de Marília Mendonça prestigia show da cantora em Brasília

30/05/2019 | 12:11



Marília Mendonça fez todo mundo sair do chão durante um de seus shows surpresas do projeto Todos os Cantos! A cantora passou pelo Eixo Monumental, em Brasília, e performou gratuitamente para a platéia na noite da última quarta-feira, dia 29!

Para a ocasião, Marília optou por um look composto por camuflado colorido, jeans, e cabelos soltos. Além disso, ela também contou com a participação do cantor Gaab no palco. Porém, o que chamou atenção mesmo foi a presença de Murilo Huff, namorado da cantora, prestigiando sua performance das coxias.

O namoro do casal se tornou público recentemente e a cantora está tão nas nuvens com o novo romance que, em seu Twitter, alterou o nome para apaixonadinha. Muito fofo, né?