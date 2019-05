Como bloquear e desbloquear alguém no Instagram?

Bianca Bellucci



30/05/2019 | 12:18

Os motivos para querer bloquear alguém no Instagram são os mais diferentes, indo de um romance que acabou mal até problemas com colegas de trabalhos. Independentemente da situação, o procedimento pode ser feito de forma simples via Android ou iOS. Ah! Caso você se arrependa depois, é possível reverter a ação – mas não sem deixar pistas pelo caminho.

Como bloquear um perfil no Instagram?

1. Abra o Instagram em seu celular e vá até o perfil da pessoa que você quer bloquear.

2. Agora, clique nos três pontinhos.

3. Selecione “Bloquear” e pronto! A pessoa não aparecerá mais em seu feed. É importante destacar que a pessoa também não terá acesso ao seu perfil. Ela poderá encontrar você na rede, mas não conseguirá ver fotos ou informações.

Como desbloquear pessoas no Instagram?

1. Abra o seu perfil no Instagram e clique nas três listras. Depois, selecione “Configurações”.

2. Em “Privacidade e segurança” acesse a opção “Contas bloqueadas”.

3. Todos os perfis bloqueados aparecerão na tela. Selecione aquele que você quer desbloquear.

4. Aperte o botão “Desbloquear” para voltar a ver a conta. Vale lembrar que você precisará segui-la novamente, o que pode dar uma pista de que a pessoa estava bloqueada.

