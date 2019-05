DEM declarará em sua convenção apoio formal à reforma, diz ACM Neto

30/05/2019 | 11:52



O presidente do DEM, o prefeito de Salvador (BA), ACM Neto, afirmou nesta quinta-feira, 30, que o partido declarará em sua convenção apoio formal à reforma da Previdência. Ele ressaltou, porém, que não será discutido o apoio formal ao governo do presidente da República, Jair Bolsonaro.

"Temos um compromisso com o País, independentemente de compor ou não uma base formal, isso não está em pauta. Partido todo vai se unir em torno da reforma da Previdência, de forma categórica de apoio integral, absoluto e irrestrito. Nosso compromisso é, sobretudo, com a agenda de reformas econômicas do país, com o que interessa", disse o prefeito.

Sobre fechamentos de questão em votações no Congresso, ACM Neto afirmou que isso dependerá das reuniões das Executiva Nacional do partido. Nestes casos, os deputados ou senadores que votarem de forma diferente da indicação da sigla, podem ser penalizados.

Sobre críticas que o DEM tem recebido de aliados do governo no Congresso, de comandar três ministérios e não apoiar todas as propostas do Executivo na Câmara e no Senado, ACM Neto afirmou que "quem tem a preocupação com o andamento com a agenda do país deve somar esforços e não usar as redes sociais ou o plenário para provocações". "Acho que, às vezes, alguns aliados do governo perdem tempo com fogo amigo. Poderiam estar somando esforços para o que é importante. Não vou incorrer no mesmo erro", disse.

O DEM se reúne na manhã desta quinta na Câmara dos Deputados em convenção para reconduzir ACM Neto à presidência do partido. A expectativa é a de que ele reassuma o cargo por aclamação.